¿La suegra la odia? Jenny López reveló cómo es su relación con la mamá de Jhonny Rivera

La cantante de música popular Jenny López reaccionó a los comentarios que generó por no compartir fotos con la suegra en la celebración de su cumpleaños.

Desde el inicio, la relación entre López y Jhonny Rivera ha dado de qué hablar en redes sociales, sobre todo por la diferencia de edad que es de 28 años entre los dos artistas.

Recientemente la artista de 21 años compartió imágenes de su cumpleaños. Rápidamente sus seguidores se dieron cuenta de que en ninguna de ellas estaba la mamá de su novio y especularon sobre la aceptación que tiene la joven dentro de la familia de Rivera.

Frente al tema, López compartió una imagen en la que está abrazando a la madre del intérprete de música popular durante su cumpleaños y escribió que no publica todo lo que hace.

En varias oportunidades la artista ha dicho que tomó la decisión de no quedarse callada frente a las críticas de su relación y de su vida privada, exigiendo respeto y haciendo énfasis en la importancia de defenderse frente al acoso.

“Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona”, explicó.

