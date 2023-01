La bailarina confesó en sus historias de Instagram que dejó de lado el contenido para dedicarse a su familia y descansar, pues se lo merecía luego de un año lleno de emociones y aventuras.

Luego de las vacaciones y de compartir con sus hijas y su esposo, la creadora de contenido reveló que llegó con muchas ideas nuevas y con bastante energía para romperla este 2023.

“Vamos a desempolvarnos porque este año viene con todo. Sacúdete, ya es hora de decir a todo pulmón ‘yo puedo con todo’“.

Asimismo, ‘La Valdiri’ con el humor que la caracteriza contó que sus seguidores la estaban “regañando” por perderse de las redes tanto tiempo, por lo que dijo que ella se estaba dando un tiempo para ser mamá.

“No me grites ‘machi’, ya no me regañes, ya aparecí, mírame. Yo los amo amores, me hicieron falta, pero yo también estaba disfrutando con mis pelados, con las niñas, de verdad que descansé muchísimo, no me regañen que yo también soy mamá”.

Finalmente, la bailarina dijo que estaba contenta de regresar a las redes y que le agradecía sus seguidores por preocuparse por ella y estar pendientes de su vida.

Siga leyendo: Kim Kardashian compra la cruz de Attallah que lució la princesa Diana