La cantante Lady Gaga ha vuelto a presumir en televisión, en esta ocasión a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, de la escena de sexo que protagoniza con Salma Hayek en una de las escenas de ‘House of Gucci’ que no pasaron en el corte final del director Ridley Scott. La intérprete asegura, de hecho, sentirse como el ‘niño’ del colegio que no puede dejar de alardear de sus logros.

La estrella del pop sostiene que su personaje de Patrizia Reggiani mantuvo una relación en la vida real con su vidente Giuseppina Auriemm, a la que da vida la artista mexicana, y consiguió que el cineasta les permitiera rodar una escena íntima después de que Maurizio Gucci fuera asesinado en la trama.

Por si no había quedado lo suficientemente claro, Salma intervino poco después para apuntar que Gaga no estaba bromeando y para expresar su deseo de que esa escena vea la luz algún día, ya que a juicio de ambas deja patente el talento y carácter de un director legendario como Ridley Scott.