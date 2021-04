Lady Noriega, recordada por su papel de ‘Pepita Ronderos’, en la telenovela 'Pasión de Gavilanes' recientemente se contagió de Covid-19.

Todo indica que la también cantante pudo contraer el virus en un evento en el que se presentó en Popayán, el pasado 27 de mayo.

De hecho en sus redes sociales, Lady había compartido un video cantándole al público, aunque advirtiendo que mantenía el distanciamiento requerido.

El mánager de la actriz reveló a un medio de comunicación local que permanece en un hospital de Medellín conectada a oxígeno.

“Oigan, no puedo creer lo que está pasando con mi Lady, con mi jefa. Está super mal, no lo puedo creer. Me duele tanto porque ella es como una madre para mí”, aseguró en unas historias Felipe Bacca, presentador y amigo personal de la famosa.

Hace unos días la misma Lady les contó a sus seguidores que estaba peleando contra el virus.

Se manifestó por medio de Instagram y agradeció a las personas por sus oraciones.