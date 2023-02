Lana Del Rey compartió el segundo sencillo de su próximo álbum. Ella coescribió y coprodujo la nueva canción, “A&W,” con Jack Antonoff y que hace parte de su álbum: “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd?”, que será publicado el 24 de marzo. Lana Del Rey. Durante una entrevista reciente con Billie Eilish, De Rey entró en detalles sobre el nuevo álbum. Mencionó que el LP se ha completado durante más de un año, lo que significa que alcanzó una racha bastante creativa después de terminar su álbum más reciente, Banisters azules. También mencionó que el largo título del álbum originalmente iba a ser aún más largo.

Y agregó: "Durante esos nueve meses, estuve lo más cómoda posible", dijo sobre el proceso de creación del álbum. "Entonces, las cosas comenzaron a filtrarse y no estaba seguro de cómo. Me trajo toda esta extraña tensión de, 'Sé que no se trata de dinero, pero ¿qué más están viendo si de alguna manera pueden transcribir todas las palabras de la canción?' Empecé a ponerme nervioso por cosas periféricas, y luego les dije a todos que quería esperar hasta agosto porque no me sentía listo. Luego, cuando las cosas comenzaron a filtrarse, pensé: '¿Sabes qué? Se ha hecho durante un año, así que seguiré adelante'".

'Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?' consta de 16 canciones, todas reunidas hace unos meses. "September 2022 fue la última canción que escribí. Es una canción llamada 'Margaret', sobre la prometida de Jack Antonoff [Margaret Qualley]. Yo estaba como, '¿Sabes qué? Quiero escribir una canción para él. Aterriza justo en el medio del álbum. Es gracioso, este álbum se sintió totalmente natural. ¡ Cuando hice Norman Fucking Rockwell! se trataba de la construcción del mundo, mientras que esto era una vibración directa". Los usuarios de Twitter han celebrado la canción como un regreso triunfal para la cantante. "A&W" excedió mis expectativas", escribió un fan en Twitter. El lanzamiento, el noveno lanzamiento de estudio de Del Rey, se produce después de algunos contratiempos. A fines del año pasado, la artista afirmó que una computadora portátil, más múltiples cámaras y discos duros, fueron robados de su automóvil. Dijo que perdió demos de canciones y un manuscrito de 200 páginas de un aún no anunciado libro.