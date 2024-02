Las amenazas a Felipe Giraldo por su papel de 'El Cuervo' en la serie de 'Rigo'

No hay duda de que la serie de ‘Rigo’ ha sido un boom desde que fue lanzada el año pasado, ya que cuenta la historia de uno de los ciclistas más importantes del país, como lo es el oriundo de Urrao, Antioquia, Rigoberto Urán.

Sin embargo, uno de los actores de la serie reveló en medio de una entrevista que ha sido objeto de amenazas y múltiples insultos por redes sociales, tras protagonizar uno de los papeles que marcaron la trama de esta historia. ¿De quién se trata?

El artista es Felipe Giraldo, quien interpretó en la serie a “El Cuervo”, un jefe paramilitar de Urrao, y que a su vez protagonizó uno de los momentos más tristes y recordados por la audiencia en la producción, cuando este asesinó al papá de Rigo, interpretado por el actor, Robinson Díaz.

Y es que la muerte del papá de Rigo en la serie causó gran impacto en los televidentes, ya que refleja un poco de la situación de seguridad en el país frente a la relación de los grupos armados con el campesino colombiano, precisamente en las zonas rurales de los departamentos.

Así que después de haber realizado su papel con éxito, el actor que ha participado de otras reconocidas producciones como Pasión de gavilanes, Distrito salvaje, La reina del flow, El general Naranjo y Lala’s Spa, contó en una entrevista que ha sido punto de críticas, insultos y hasta amenazas en redes sociales.

“Te voy a leer textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes: ‘Sapo, te vas a morir, paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’. Eso atemoriza porque yo en ningún momento le he hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo, a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, explicó el actor en una entrevista con Publimetro.