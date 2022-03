“En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, enfatizó 'El máximo líder' del reguetón en el mensaje.

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó el artista durante el anuncio de su retiro.

El listado de las fechas de la gira está disponible en la página oficial del cantante. Se presentará en varios países, entre ellos: Estados Unidos, México, Argentina y Colombia.

Daddy estará presentándose en las siguientes ciudades:

- 7 de octubre: Cali

- 8 de octubre: Bogotá

- 14 de octubre: Barranquilla y Medellín.