Las confesiones de Sara Corrales sobre su fallida boda

Sara, luego de aceptar la propuesta con el gran anillo, cambió de opinión y dio por terminado no solo el compromiso sino también la relación.

La artista se había mantenido reservada sobre el tema, a pesar de que los medios de comunicación hicieron pública la ruptura. Sin embargo, hace poco en una entrevista habló al respecto.

“Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz, empezando un ciclo nuevo. Estoy tranquila y segura de la decisión que tomé. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen”, dijo Sara en la entrevista.

Asimismo, la antioqueña dio a entender que además de los temas personales que la llevaron a tomar esta decisión, no se sentía feliz en la relación y que prefiere estar soltera.

“Si yo no soy feliz en una relación no me voy a casar y no me da miedo tomar decisiones, no me dan miedo los cambios. Soy una mujer libre que no le teme a estar soltera o a estar en una relación”, agregó.

Igualmente, Corrales indicó que la separación también fue en proceso difícil, pero que ella, gracias a su espiritualidad, ahora puede sentirse tranquila.

“Todas las relaciones cuando terminan tienen procesos difíciles. En mi caso, lo viví desde la madurez y eso me hace estar en paz”.

Por otra parte, la actriz no se niega a la posibilidad de encontrar el amor y poder compartir su vida con el hombre indicado.

“Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera, creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien; si no, estoy completamente feliz”.