Una vez alejado del mundo de las drogas y ya conocido como Don Omar dentro de la industria musical, el reguetonero volvió a recaer en el consumo de drogas ilícitas.

“Caí en la trampa de querer crear un personaje y una coraza, y pensaba que lo estaba haciendo bien, porque como todo el mundo lo hacía, no me sentía tan juzgado, cosa que hizo que todo se viniera para abajo, tanto la persona como el ser espiritual”, subrayó.

Don Omar también recordó y remarcó la cercanía que ha tenido con Don Francisco desde la primera vez que pisó el estudio para uno de sus programas, pues le dio un consejo que le sirvió para toda su vida.

“Recuerdo que estaba super nervioso y tú te diste cuenta de eso, se me podía leer que no estaba tranquilo, (sin embargo) tú te diste cuenta y me sacaste a tu despacho para decirme ‘yo no quiero que seas una persona que no eres aquí, se tú’, y desde ese día ese consejo me marcó”, señaló.