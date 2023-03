Andy Rivera es el artista colombiano que a lo largo de los años se ha ganado el reconocimiento a nivel nacional e internacional por su destacada trayectoria artística.

Este joven, promesa de la música colombiana, cuenta con más de 5,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y en el caso de YouTube, con 3,19 millones de suscriptores.

Aparte de su música sobre este cantante se ha hablado mucho de lo que fue su vínculo amoroso con Lina Tejeiro.

Además: Video: Carlos Baute y Marta Sánchez cantan “Colgando en tus manos” en pleno vuelo

Como es costumbre, el pereirano ha demostrado que no olvida a su eterno tormento y en repetidas ocasiones le ha dedicado algunas de sus canciones, como es el caso de “Te perdí”.

En esta canción, el cantante de música urbana dijo lo siguiente: “Ya no hay dolor, pensé convencido. Hoy solo sé que fue un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo porqué no la olvido. Yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido”.

También, hubo un momento en el que le lanzó varias directas muy directas a la actriz. “Las ganas que Messi tenía de esa copa, son las mismas ganas que te cargo yo a vos, y ahora que te veo solterita te las cargo el triple, por eso te la voy a dedicar”, dijo Andy.

Continuó cantando: “No te sientas mal que ya no es ilegal, ya no es ilegal, ay que lío, yo pensando que todo eso es mío, si eso es mío, sería como la Copa del Mundo pa’ Lio. Los ojos te delatan, tú quieres ser mi gata y yo estoy listo para darte serenata, yo te llevo flores”.

Para los internautas no hubo dudas de que la canción era para la actriz, pues, Lina había quedado soltera, luego de que confirmara que la relación con el cantante Juan Duque no daba más.