Las indirectas 'muy directas' de Anuel para Karol G

La canción titulada ‘Más rica que ayer’, en compañía de Mambo Kingz y DJ Luian, sería una dedicatoria para la también cantante.

Estos serían los fragmentos que van dirigidos a Karol G:

“¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca, cuando él le pelea (...) Bebecita estás más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él”.

“Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme. Si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’. Ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’”.

Y continúa: “Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’ a vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’. Sigo siendo el nene y me escribe’ Tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

En el anterior fragmento, Anuel menciona a Shakira y Piqué y muchos seguidores no dudaron en mencionar que esta nueva canción sería la respuesta a la canción ‘TGQ’ de Karol G y Shakira.

Finalmente, la canción habla de un viejo amor que aún lo sigue buscando.

Cabe mencionar que los reguetoneros Karol G y Anuel, sostuvieron una relación sentimental durante tres años, pero nunca se conocieron los motivos que le dieron fin a la relación.

Además de eso, para nadie es un secreto que durante su romance se dedicaron canciones de amor y posterior a la ruptura, se conocieron letras que narraban el proceso por el que estaban atravesando.