Pese a que no dieron mayores detalles de Piqué la causa del quiebre amoroso, los famosos dejaron entrever que harían todo lo posible para cuidar de sus hijos (Sasha y Milán), por lo que se esperaba que la separación se diera en buenos términos. No obstante, días después del anuncio de la ruptura, distintos medios y programas ventilaron las supuestas andanzas del jugador del Barcelona.

Otra separación que dejó a más de uno con la boca abierta fue la de la NFL Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen. Nadie se imaginó que las celebridades le darían punto y final a su matrimonio, aún cuando el futbolista publicaba con regularidad fotos junto a su esposa en su cuenta de Instagram.

No obstante, luego de insistentes rumores, una fuente le confirmó a Page Six que efectivamente los susodichos están en planes de divorcio. A diferencia de Piqué y Shakira, Tom y Giselle no han sido involucrados en alguna infidelidad.

En enero pasado, sorprendió la ruptura entre Jason Momoa y Lisa Bonet. Tras 17 años junta, la pareja de actores anunció su divorcio por medio de un comunicado, donde se limitaron a contar los detalles. Sin embargo, medios señalaron que la postura antivacunas que Lisa mantuvo durante la pandemia de COVID-19 pudo haber detonado una fuerte discusión y sin arreglo entre la pareja.

Casi terminando este año, Harry Styles y Olivia Wilde decidieron tomarse un descanso, así lo dijo la actriz de El precio del mañana: “Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa”, apuntó la también directora estadounidense.