En octubre la diseñadora de moda Johana Rojas denunció penalmente a su novio y mostró en redes sociales las secuelas del brutal ataque que le propinó su expareja.

Después de la denuncia el hombre se encontraba prófugo de la justicia, pero la Fiscalía confirmó que el hombre se entregó para responder por sus acciones. Sin embargo la sorpresa fue cuando la jueza encargada le otorgó la casa por cárcel.

Lea también: Video: ‘Pasión de gavilanes 2’ ya tiene fecha de estreno

Por esa razón Johana confesó en sus redes sociales que la decisión de la jueza la tiene consternada y muy preocupada, esto debido a que el hombre vive a pocos metros de la residencia de su víctima.

«Me informan que le dan casa por cárcel pero a media cuadra de mi casa. Eso emocionalmente ha sido demasiado fuerte y no me lo he encontrado pero no me dan garantías de nada, me dijeron que hay que creer en la buena fe de la persona pero ¿cómo creo en la buena fe de la persona que me hizo lo que me hizo?», contó Rojas a BLU Radio.

Debido a esta situación la diseñadora junto a su familia han decidido dejar el país.

«Mis papás viven al otro lado de la ciudad, yo vivo sola entonces les ha dado muy duro porque saben que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y por eso en familia decidimos que me voy a ir del país. Supuestamente yo tengo una orden de alejamiento pero nunca han pasado por ejemplo los policías a darme ronda», agregó Johana.

Lea también: Video: Fuertes acusaciones causaron recaída mental al papá de Lina Tejeiro

«Lo primero que hablan en los procesos de agresión es que no van a revictimizar pero es lo que pasa. En esta última semana lo único que han hecho es volverme a preguntar todo el tiempo lo mismo con más detalles y es difícil porque uno no quiere revivir ese momento. A mí me diagnosticaron ansiosa depresiva después de esto, estoy medicada y en un tratamiento psiquiátrico y psicológico», puntualizó.