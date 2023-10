Los fans de Taylor Swift no acudieron en masa al estreno de la película de "The Eras Tour" este jueves en Nueva York, ocupando pocos asientos en unas primeras sesiones inesperadas de las que muchos no se enteraron o en las que pesó más la prudencia por la situación geopolítica.

Swift anunció ayer que el estreno previsto este viernes en todo el mundo se adelantaba un día solo en Estados Unidos y Canadá debido a la alta demanda, pero las millonarias cifras de preventas sugieren que su legión de seguidores ya compró las entradas en su momento, ya que no hubo una gran acogida.

Un trabajador de los cines Regal, junto a Times Square, dijo a EFE que unas 100 personas acudieron a la primera sesión, muy poco movimiento para un lugar tan céntrico, y en el cine AMC, que está enfrente, otro trabajador argumentó que a la gente “no le dio tiempo” a comprar las entradas o “no se enteró”.