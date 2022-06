Libertad para el compositor Tico Mercado, acusado de intentar matar a su ex

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad del compositor Tico Mercado, al considerar: “No estamos frente a un caso de feminicidio sino de lesiones personales”.

La tentativa de feminicidio había sido calificada por el Juez de Control de Garantías cuando se hizo efectiva la orden de captura contra el artista. Tico Mercado se encuentra recluido en la cárcel Judicial de Valledupar, donde se esperan los trámites para hacer efectiva su libertad tras la nueva orden judicial.

Mercado fue privado de la libertad el pasado 6 de abril por las lesiones que le causó a su expareja Fernanda Ariza, el 13 de octubre de 2021 en Valledupar.

“Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de la amenaza, la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cerca de la medianoche, ya la reunión había terminado. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, volvió con el pretexto de que había olvidado su billetera. En el momento, me hizo reclamos por un mensaje que alcanzó a mirar en mi teléfono; le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”, relató la mujer.

Fernanda hizo público este caso; fue a Medicina Legal y mostró por redes sociales las heridas y hematomas de los golpes recibidos.