Para nadie es un secreto que Lina Tejeiro es una de las actrices más activas en redes sociales, pues constantemente está interactuando con sus seguidores.

Precisamente, en una de estas interacciones con la caja de preguntas de Instagram, los fanáticos de la actriz aprovecharon para preguntarle si estaba embarazada, pues en un video la vieron tocándose mucho el vientre.

Ante las reiteradas preguntas de los usuarios, Lina aclaró el tema y a través de sus historias dijo que no estaba en gestación y mostró su barriga, bastante marcada por el ejercicio, para que no quedaran dudas.

“Alcancé a leer que me estaban preguntando si estaba en embarazo. ¿Qué les pasa? ¿Por obra y gracia del espíritu santo? O sea no, no estoy en embarazo, debe ser porque estaba haciendo esto (tocándose el abdomen), pero no”, explicó.

Pero esta no es la única duda que tienen sus internautas, pues también le siguen preguntando por su relación con Andy Rivera, su eterno amor, sobre todo porque hace varias semanas parecían estar juntos en Miami.

Sin embargo, ambos han dejado claro que están solteros y no tienen afán por estar en una relación, pues quieren esperar que llegue la persona correcta.