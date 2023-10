Lina Tejeiro cuenta cuál ha sido su relación más tóxica: “Lo odié”

Lina Tejeiro es considerada una de las influencers con mayor cercanía con sus seguidores, mostrándoles en redes sociales sus momentos más felices, pero también las situaciones que la han hecho llorar. Hace unas semanas la actriz compartió su tristeza por la pérdida de su perrita Frida y lo que ha vivido por causa de su estado de salud por los biopolímeros.

“La relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo, una guerra que inició cuando yo tenía 12 años, a esa edad ya odiaba mi cuerpo, lo odié tanto que quise cambiarlo todo”, indicó.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram reveló algunos procedimientos que se realizó para estar conforme con su cuerpo, “A mis 14 años me pronosticaron anorexia y bulimia, a mis 16, 17 años me hice mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos, a mis 29 años me hicieron mi primera extracción de biopolímeros y a mis 31 años, en enero de 2023, me hicieron mi segunda extracción de retiro de biopolímeros”, comentó.

