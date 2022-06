Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista realizada por su mánager y compartida en su canal de Youtube. “Mi manager Claudia Serrato me entrevistó y por primera vez hablé de toda mi vida sin tapujos”, dijo la actriz junto a la publicación.

Tejeiro, dijo que ella y James son “muy amigos hace muchos años”. “La gente no lo sabe, pero somos muy amigos desde hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes”, comentó.

Pero para completar su admiración y gusto, la artista fue más allá, y se atrevió a coquetear con el cucuteño pidiéndole que le “meta un gol”.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno. Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, agregó la actriz.

Lea aquí:Se casó Natasha Klauss le dio el sí a importante empresario