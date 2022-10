Aunque no es la primera vez que una actriz confiesa que no es fácil trabajar con Londoño, Lina contó más detalles de cómo fue su experiencia con ella.

En una entrevista que hizo la actriz para Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez, confesó que durante las grabaciones de la novela se sentía incomodidad.

“¿Para usted fue difícil trabajar con la Londoño?”, preguntó Diva a la actriz que reaccionó sorprendida a la pregunta: “no, para mí honestamente, directamente no, pero en el equipo a veces se sentía mucha incomodidad”, afirmó Tejeiro.

Agregó que: “Yo creo que las personas somos como el agua y el aceite. Y hay personas con las que finalmente sí puedes hacer un equipo y dices tenemos la misma energía. No nos sentimos atacadas, no nos tomamos nada personal, no somos competencia, somos seguras y nos queremos. Y hay otras personas con las que uno dice no parcho porque no es de mi tipo de humor. Y siento que con Laura Londoño no hubo ese ‘match’ para hacer equipo entre todas”, aseguró, refiriéndose a su relación en el set con Laura Londoño.

Agregó que “hay actitudes que para todo el mundo no son cómodas. Y siento que cuando uno está en el trabajo tiene que ser equipo con todo el mundo, desde el director hasta con nuestra compañera que nos lleva el café y nos atiende. Si eres equipo con todos, todo va a estar bien. Y si no va a ser muy difícil trabajar”.

Sin embargo, mencionó que: “Yo soy del agua y Mabel (Moreno) es agua, Mabel fluye. Laura De León...nosotras fluimos y no tenemos problema con nada. Hay personas que son más detallistas y eso las vuelve como ‘piqui’”, explicó.

Finalmente, Tejeiro aclaró que ya no es tan “insoportable” como antes, pues en el pasado era bastante señalada por su actitud.

“No, a mí me va súper bien, yo no tengo ningún problema con nadie, yo ‘parcho’ con todos, me río con todos. En mi momento fui insoportable y fue cuando estuve en ‘Padres e hijos’ que fue cuando era realmente insoportable, pero, pues, realmente uno madura y todas las situaciones que he vivido me han ayudado a valorar cada cosa que tengo en la vida”, puntualizó.

Actualmente, Lina anda de viaje cumpliendo compromisos laborales. A través de Instagram contó a sus seguidores que estaba volando a Londres, Inglaterra. “Mi gente, ¿qué hacen, cómo van? Yo ando por aquí, volando para Londres. A trabajar”, dijo Lina.

Sin embargo, no reveló más detalles de lo que está haciendo, pero ha mostrado en redes que está aprovechando también para conocer sitios turísticos de la ciudad como el Big Ben y el Parlamento del Reino Unido.