Tejeiro contó que le detectaron esta sustancia justamente en tiempos de pandemia y mientras hacia los trámites para comprar su casa.

“Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros y también estábamos en pandemia y entonces me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros. Y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para operarme de los biopolímeros”, comentó la actriz.

La joven oriunda de Villavicencio reveló también que tuvo que pagar una millonaria cifra para que le realizar la extracción de los biopolímeros.

“Me costó entre 30 y 40 millones de pesos la retirada de los biopolímeros. Gracias a Dios yo tengo los recursos para pagar, pero debería ser gratuita, hay muchas personas que fueron engañadas con esta sustancia”, precisó Tejeiro.

Cabe recordar que la actriz se sometió a una cirugía de biopolímeros en julio de 2020 y desde ese momento ha mantenido informados a sus seguidores sobre su cola, sobre todo la rutina de ejercicios que cumple para levantarla, pues quedó muy plana.

“La idea es ir a clase de 6 de la mañana, a hacer, como les dije, glúteo. Desde que me retiraron los biopolímeros, hace como 2 años. Para los que no saben, me pusieron biopolímeros sin darme cuenta, y me hicieron una cirugía. Y me los retiraron todos, entonces, quedé completamente plana. Así que, muy juiciosas, hago glúteos todos los miércoles”, dijo hace poco.

