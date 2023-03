Lina Fernanda González Tejeiro, reconocida por su papel en la serie de televisión ‘Padres e hijos’ y su destacada presencia en redes sociales, recientemente abrió un espacio en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y responder preguntas sobre su vida personal. Fue aquí donde un usuario preguntó por qué Lina no duraba mucho en sus relaciones, a lo que ella respondió que el problema era suyo, ya que tenía claras expectativas en una pareja y no estaba dispuesta a tolerar lo que no le gustaba.

“De hecho he tenido relaciones largas, de tres años, de nueve, que fue la más duró... pero de pronto lo dices porque mi última relación no demoró ni tres meses”, argumentó. Además, manifestó que la razón por la que el problema es suyo es porque “tiene claro lo que quiere como pareja y lo que no está dispuesta a soportar”. De igual forma, reveló que si su pareja no le da lo que espera, entonces finaliza su relación.

La actriz también mencionó que, aunque ha tenido relaciones largas en el pasado, su última relación amorosa terminó en menos de tres meses. Aunque nunca se conocieron las razones exactas de la ruptura, Lina aclaró que la decisión fue suya y que no había sido por infidelidad.

Por supuesto, se refiere a Juan Duque, su ex más reciente y quien acaba de confirmar que tiene una nueva novia, aunque no se ha decidido a dar a conocer su identidad.

Desde entonces, la actriz ha preferido mantenerse al margen del tema y no hacer comentarios al respecto en sus redes sociales, aunque ha lanzado algunas indirectas en su cuenta de Twitter. Con su talento en la actuación y su habilidad para crear contenido en redes sociales, Lina continúa ganando seguidores y admiradores en Colombia.