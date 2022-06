Adiferencia de la mayoría de los papás colombianos que hoy celebrarán el Día del Padre, el actor cucuteño Lincoln Palomeque decidió adelantase a la fecha (que originalmente era el pasado domingo 19 de junio y que se cambió por el día de lecciones) y festejó hace una semana con sus dos hijos Matías y Salvador.

Aunque desde hace seis meses no vive con ellos, tras la separación con la presentadora Carolina Cruz, Linconl siempre acompaña a sus hijos en las distintas actividades, a la vez que mantiene una cordial relación con su excompañera.

El actor se prepara para el estreno en menos de un mes de “La reina del sur III”, en Estados Unidos, que posteriormente llegará a Netflix.

¿Cómo celebra esta fecha?

“Con los niños, siempre buscamos algo qué hacer, pensando en que ellos disfruten. En esta ocasión lo celebramos hace ocho días, compartimos todo el fin de semana, estuvimos jugando maquinitas y brincando en los jueguitos de los centros comerciales. Fue el plan perfecto”.

¿Guarda los regalos, las manualidades que ellos le regalan?

“Tengo varias cosas que ‘Maty’ me ha hecho en el colegio, porque ‘Salva’ aún está muy chiquito y todavía no está en el Jardín. Matías me regaló hace tres semanas en una cartulina unos dibujitos muy bonitos, que ya tengo guardada al lado de otros recuerdos de este día”.

¿Qué enseñanzas para los hijos le transmite a Matías y Salvador?

“Lo principal es que sean educados con principios y valores, así como me educó mi mamá, que sean buenas personas, amorosos, que aprendan a compartir. Mati nos sorprendió porque le gusta cantar, hace la mímica de las canciones de Juanes. Apoyo lo que ellos quieran hacer”.

¿Quiénes han sido sus padres labores, sus guías en el trabajo?

“En esta carrera uno se encuentra con mucha gente que te da la mano y te ayuda, pero si tengo que hablar de alguien debo hablar de Roberto Stopello, que ha sido el escritor de La reina del sur y Señora acero, con él he trabajado en varios proyectos, es una persona que confía mucho en mí”.