La serie Amazon Original, Modern Love, regresa para su segunda temporada con otro elenco estelar y nuevas historias de amor y relaciones en toda su complejidad y belleza, inspiradas por la columna del mismo nombre del New York Times. La temporada fue filmada en Albany en Nueva York, Schenectady y Troy en Nueva York y Dublín, Irlanda y se estrenará en Amazon Prime Video más adelante este año en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Uniéndose a esta serie de antología en la temporada dos están Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), la nominada al premio Screen Actors Guild Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange is the New Black), la nominada al Oscar Minnie Driver (Cinderella), la recién llegada Grace Edwards, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah), la nominada al premio Tony Kathryn Gallagher (Jagged Little Pill), el nominado al Emmy Kit Harington (Game of Thrones), el nominado al premio Screen Actors Guild Garrett Hedlund (Mudbound), Telci Huynh (God Friended Me), la ganadora del premio Tony Nikki M. James (Book of Mormon), Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Zane Pais (Room 104), la ganadora del Oscar Anna Paquin (Flack), Isaac Powell (Dear Evan Hansen), Ben Rappaport (For the People), Milan Ray (Troop Zero), Jack Reynor (Midsommar), la ganadora del Globo de Oro Miranda Richardson (Stronger), Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully (You S2), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (The Glorias), Don Wycherley (Wild Mountain Thyme) y Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt).

“Estamos muy emocionados de dar vida a una segunda temporada de esta serie, y dar la oportunidad a realimente iluminar lo que importa más”, dijo el showrunner de la serie John Carney. “Con tanta incertidumbre en nuestro mundo actualmente, estas historias llevan verdad y amor a la gente en todos lados y aprecio ayudar a que esto suceda”.

Carney también es escritor, director y productor ejecutivo. Adicionalmente, John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure) Jesse Peretz (Glow) y Andrew Rannells (Black Monday) también dirigirán episodios de la serie de antología con Celine Held y Logan George (Topside) codirigiendo un episodio. El episodio que dirigirá Rannells está basado en un ensayo personal que él escribió para la columna del New York Times.

Todd Hoffman, Trish Hofmann y Anthony Bregman también son productores ejecutivos en la segunda temporada, junto con Caitlin Roper y Choire Sicha del New York Times, con Sean Fogel como productor y Daniel Jones, editor de la columna “Modern Love”, quien también es coproductor. La serie es producida por Amazon Studios, Storied Media Group, Likely Story y el New York Times.