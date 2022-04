En YouTube sabemos la importante relación que se construye entre creadores de contenido y sus suscriptores. Muchas veces, los creadores se convierten en tutores, consejeros o amistades que comparten sus experiencias, conocimiento y mejores trucos. Durante la pandemia, cientos de personas en el mundo aprendieron a hacer pan de banano -uno de los pasatiempos más populares durante la cuarentena- a través de YouTube. Otras se inspiraron a crear todo un guardarropas con sus manos y hasta a decorar su hogar con proyectos DIY (Do It Yourself).

Dar las gracias es una forma de reconocer un aporte, un favor, un dato útil, la respuesta a esa pregunta que rondaba en tu cabeza o esa idea que te hizo sonreír. Para todo esto, llega ¡Súper Gracias!

La función que fue presentada el año pasado, llega a partir de hoy a 68 países nuevos, incluyendo Colombia. Se trata de GIF’s animados que los suscriptores pueden adquirir en la plataforma, con una variedad de colores y precios.

¿Cómo funciona? Los fans que vean vídeos de YouTube pueden comprar Súper Gracias entre los $4.000 y los $100.000 COP, para mostrar su agradecimiento y apoyo a sus creadores y contenidos favoritos. Tanto los creadores como los suscriptores verán un GIF directamente en el video del canal, junto con un comentario inconfundible y llamativo con el que se destaca la compra que han hecho y al que los creadores pueden marcar con un corazón.

Súper Gracias pertenece a la familia de los Súpers de YouTube y es una opción que, al igual que Súper Chat y Súper Stickers, permite a los creadores del mundo ganar dinero y, al mismo tiempo, estrechar los lazos con sus suscriptores. Quienes hacen parte del programa para Partners de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés) y cumplan con los requisitos podrán activarlo en su cuenta a través de YouTube Studio. Por su parte, los suscriptores en Colombia podrán enviar sus Súper Gracias desde un computador o desde sus dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS.