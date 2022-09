A&E acerca a sus espectadores, a partir del próximo domingo 18 de septiembre y de la mano del icónico ciclo “Biography” a acceder, como nunca, a la intimidad de una de las carreras más emblemáticas del Rhythm & Blues: Bobby Brown.

Bajo el sello de “Biography”, la consagrada franquicia ganadora del Emmy que con flamantes estrenos, docuseries e historias de vida destaca a las personalidades y eventos de interés periodístico con reveladores y contundentes puntos de vista contados por los principales protagonistas, el músico y ganador del premio Grammy Bobby Brown abre las puertas a una recorrida vital. “La vida de Bobby Brown” es un relato de primera mano, con todo el vigor, frescura y pasión con que sólo A&E sabe transmitir sus documentales, para llegar al corazón de este artista de 53 años que vendió millones de discos en el mundo.

El documental de cuatro partes, que A&E emitirá a nivel lineal en dos domingos consecutivos (18 y 25 de septiembre) narra desde los comienzos de vida de Brown, en los proyectos de vivienda de Roxbury, Massachusetts, hasta su ascenso a la fama con New Edition y más allá. Su éxito a nivel grupal primero se vio enmarcado de la mano de “New Edition” para luego coronar una prolífica carrera solista que dejó 12 millones de álbumes en las calles y cosechó cinco simples de oro, tres éxitos de R&B No. 1, un éxito en la cima del ránking de temas, fue el autor más vendido del New York Times y uno de los 60 mejores artistas masculinos de todos los tiempos, según la revista Billboard.

El precio de lo que fue convertirse en un fenómeno musical a una edad tan temprana, es una de las sombras en donde este documental revelador echa luz como así también en distintas etapas de su vida para redondear una obra que pule el bronce de un prócer del R&B.

Su transformación de artista Bad Boy a esposo y padre responsable es uno de los ejes en que se basa este documenta a través de un acceso exclusivo y entrevistas, para forjar una radiografía definitiva del ídolo a través de una mirada cercana y personal.