$!“Lo admiraba, pero me mató”: Cantante acusa a Juanes de hacerle incómoda propuesta

Karen Paola cuenta que momentos después, justo antes de que ella saliera al escenario, uno de los trabajadores del colombiano llegó para decirle que Juanes le proponía salir a cenar luego del evento. Propuesta que a la chilena no le cayó muy bien.

“No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas [...] Lo que sí sé qué le dije fue: ‘Yo estoy pololeando, me parece horrible’. Me sentí muy mal (...) Yo lo admiraba como artista, pero me mató”, relató Karen Paola.

Tal fue la rabia que le causó a la joven, pues asegura que: “Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ¡Yo no soy una puta! Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”.

Le puede interesar: Falleció la madre de la actriz Carla Giraldo: ¿quién era y a qué se dedicaba?

Antes de subir al escenario, la cantante cuenta que le contó a su novio toda la situaciòn, pues temblaba de la ira y necesitaba desahogarse.

Ante las declaraciones de Karen Paola, los internautas la han criticado fuertemente, ya que creen que está exagerando un poco la situación.