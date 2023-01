Este miércoles 11 de enero de 2023 es la fecha que Shakira escogió para lanzar su nueva canción, que ya “huele” a éxito. La barranquillera anunció una colaboración con Bizarrap, un rapero y productor argentino de fama mundial gracias a éxitos como ‘BRZP Music Session Vol. 52’ (más conocido como ‘Quédate’).

En sus redes sociales, ambos dieron pistas de lo que será la canción que parece aludir a la ruptura amorosa de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué y la nueva pareja de él, Clara Chía Martí.

El anuncio ocurrió luego de que cientos de personas vieran en Miami (el lunes) una avioneta sobrevolando con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa tipos como tú”, con la fecha “11/01/23”, la cual fue rápidamente relacionada con la artista colombiana.

Shakira es la primera artista no urbana que colabora con Bizarrap, el rapero que ha cobrado fama mundial por su habilidad para crear canciones que se convierten en tendencia rápidamente.

Un poco de la letra

En las redes sociales ya se difunde una parte de lo que sería la letra de la canción, que tendría claras alusiones a Gerard Piqué y vendría a reafirmar lo que Shakira ya ha contado en sus dos últimos éxitos, ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, con Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente.

La letra de la nueva canción incluiría: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.