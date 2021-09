Esta vez, el samario, que nunca había estado en el ojo del huracán, está en boca de todos por un escándalo familiar con su hermano Guillermo Vives y al parecer, también se incluye a su madre Aracely Restrepo.

El lío empezó, en junio, cuando el chef Guillermo Vives, conocido como ‘Guillo’, dio a conocer en sus redes que había vendido su parte de la sociedad del restaurante Gaira, en Bogotá, que por más de 20 años llevó el sello de esta familia de Santa Marta. Sin embargo, no se volvió a tocar el tema, pero se sabe que entre los hermanos hay un distanciamiento.“Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos”, fue el post.

Ahora, Guillo volvió a referirse al tema con una publicación más fuerte dirigida a su hermano, revolucionando las redes. “Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”.

