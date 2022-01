Este martes, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, Jhonier Leal Hernández, hermano del estilista de las famosas, Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández, confesó haberlos asesinado.

Tras su declaración, queda una sola pregunta por resolver: ¿Por qué mato a sus familiares?

El fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, presentó una serie de pruebas financieras que sustentarían el crimen.

Pese a ello, antes de su muerte, en redes sociales, Mauricio Leal se mostraba feliz junto a su hermano Jhonier, quien se mostraba como un hermano cariñoso.

Vanguardia recopiló algunos videos en donde se aprecia la aparente buena relación que habría entre los hermanos Leal.

En uno de ellos, grabado en mayo del 2021, cuando Jhonier regresó a la peluquería de Mauricio, se les ve a los dos muy contentos.

"Hola a todas ¿Cómo están? Les tengo una gran sorpresa, mi hermano vuelve con nosotros. Además que viene con muchísimas sorpresas que pronto les estaremos contando", dice Mauricio en el video, en donde se le ve muy sonriente abrazado a Jhonier, quien también expresa felicidad.

En otro video, se les ve a los hermanos Leal junto a su mamá en la habitación de Mauricio compartiendo unos bocadillos, que Shaira, una de sus mejores amigas le envío.

"Mi Shaira hermosa, por tu culpa me va a salir banano. Mira mis bocadillos, me los comeré ahorita con leche de soya y mi hermano que me está ayudando a comerme estos bocadillos y mi mamá nos hace la barra", dijo Mauricio.

En el video Jhonier se ve feliz compartiendo ese momento familiar.

Por los videos, aparentemente la relación de la familia Leal era buena, no obstante, luego del asesinato, un testigo le dijo a la Fiscalía que "Jhonier sentía mucha envidia de Mauricio Leal, y era evidente".

En su testimonio ante la Fiscalía la mujer señaló que Mauricio era el hijo preferido de la señora Marleny, algo que se notaba tanto que ella misma le pidió en alguna ocasión a la madre del estilista que tratara de la misma manera a sus dos hijos, para que Jhonier no se sintiera mal.

“De Jhonier, (Mauricio) decía que era la oveja negra, que era egoísta y tenían rencillas porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido. En alguna ocasión yo hablé con la señora Marleny y le decía que disimulara el mayor afecto hacia Mauricio y que mejor le demostrara el mismo afecto a los otros. Ella me dijo que iba a tratar y me dio las gracias. Pero yo sí me daba cuenta que Jhonier sentía mucha envidia de Mauricio, tanto por lo laboral como por el tema familiar, yo lo veía, era evidente”, fue el testimonio de la empleada de la peluquería.

En el marco de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y luego de que Jhonier Leal Hernández aceptará haber asesinado a su hermano y a su mamá, la Fiscalía reveló que este crimen fue planeado durante cuatro meses, tiempo que duró Jhonier viviendo en la casa de La Calera, junto a sus familiares.

Este miércoles 19 de enero continúa la audiencia de imputación de cargos en contra de Jhonier Leal y se podrá saber si será enviado a prisión o no.