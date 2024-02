¡Los dejaron sin mesa! Integrantes de RBD no pudieron disfrutar de la gala de los 'Premios lo Nuestro'

"Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados, me sorprende un poco"

Christopher Uckermann

Integrante de RBD

Christopher Uckermann compartió a través de sus historias de Instagram un video explicando la situación: "Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados, y, al parecer, ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, una organización extraña", expresó visiblemente desilusionado.