$!Los motivos que habrían llenado la copa a “La Liendra” para retirarse de las redes sociales

En los últimos días, las redes sociales han estado agitadas por diversos contenidos y anuncios que han generado varios influenciadores en sus redes. Para nadie es un secreto que este grupo de personas, casi siempre alcanza su objetivo de convertirse en el centro de atención cuando de crear opiniones y provocar la crítica se trata. Sin embargo, anuncios que denotan su vulnerabilidad y fatiga mediática han sorprendido a sus seguidores y encendido las alarmas.

Uno de los casos es el de Mauricio Gómez, más conocido como “La Liendra”, el popular influencer de 22 años y con más de 14 millones de seguidores, anunció su retiro de las plataformas digitales. Una decisión tan determinante e impactante en la vida de una persona que se dedica a crear contenidos, no debe ser nada fácil.

“Vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir... me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado, me siento un poco cansado, pero porque también he trabajado mucho. Quiero estar conmigo mismo, quiero encontrarme, quiero aprender de mí”, fueron las palabras expresadas por el influencer.

Por eso, Andrés Gamba, psicólogo de Areandina, explica qué llevó a “La Liendra” a tomar esta decisión que ha causado controversia: estos los sucesos de los más recientes días que al parecer colmaron su copa. En las últimas semanas fue protagonista de varios momentos que se viralizaron y recibió polémicos comentarios.