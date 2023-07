Si algo sabe hacer Ariadna Gutiérrez es devorarse las pasarelas. Así lo dejó ver esta semana en Medellín durante la presentación de Empowered Evolution, la nueva colección de Santísimas, la marca de lencería femenina. Salió de primera: su paso, sincronizado con el ritmo de la música, fue un flashback a esa época de reina cuando estuvo muy cerca de traerle a Colombia la tercera corona de Miss Universo.

En el backstage tenía su propio espacio: un cuadrado de tres metros por tres en el que había un ventilador, un perchero, un espejo, dos sillas y la ficha de modelo con el nombre y la foto de ella. Previo a un desfile intenta no comer, dijo. Esa noche el estómago lo tenía vacío, lo último que comió fue una torta de chocolate con café en el hotel al mediodía. Antes de salir al escenario conversa con el resto de modelos y con algunas, como es el caso de Mónica Hernández, recuerda sus inicios: cuando Ariadna tenía 16 años, Mónica fue uno de sus referentes en el modelaje.

En entrevista con El Colombiano, la exreina habló sobre el estado de su salud mental, la carrera que desarrolla entre Europa y Estados Unidos, el gusto que descubrió por los caballos y sobre su participación en una película de Hollywood que se estrena el próximo año.

Después de Miss Universo comenzó a ir a terapia...

“Después del reinado y la muerte de mi papá, que era mi mejor amigo y esa roca, en mi vida todo cambió y comenzó mi conexión espiritual que antes no tenía idea de lo que era. Ahí vi lo que era mi ser realmente, tenía de todo, empecé con desórdenes alimenticios, algo que no le había puesto nombre, pero que siempre estuvo desde que empecé a modelar. Después se fueron acumulando cosas de la niñez y todos esos escenarios de depresión, era estar expuesta a la fama y al escrutinio público a una edad tan corta en la que uno no tiene idea de lo que es el mundo. La salud mental hay que cuidarla todos los días y no hay que tener miedo a hablar de eso ni a pedir ayuda”.

¿Qué piensa hoy de los reinados?

“Son una plataforma increíble siempre y cuando se tenga un equipo que te sepa dirigir y uno tenga claro para dónde quiere ir. Los reinados le pueden cambiar la vida a uno para bien, pero también pueden ser una opción para uno revisarse bien y saber quién es y lo que quiere”.

¿Qué hace para reflejar tanta calma?

“Esa calma que me ves es Fake it till you make it (Fingir hasta que parezca verdad). (Risas). Yo soy muy calmada cuando hay mucha presión y mucha gente, me vieron cuando pasó lo de Miss Universo, pero en mi mente siempre estoy pensando en mil cosas, cuestionando mis creencias, lo que pasa en mi mundo. Siempre estoy tratando de ver cuál es la verdad porque no la tiene nadie, siempre trato de estar de los dos lados, ponerme en los zapatos de la gente, de alguna historia”.