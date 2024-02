Los republicanos acusan a Taylor Swift de ser una agente del Pentágono

En redes sociales se hizo tendencia una nueva teoría conspirativa compartida por personas influyentes de la derecha trumpista, que dice que la presencia de Taylor Swift en la final de la Super Bowl puede influir en los votos a favor de Joe Biden.

Una de ellas es Jack Posobiec, activista político estadounidense de derecha y presentador de televisión, quien recientemente aseguró que “estaban preparando una operación para usar a Taylor Swift en las elecciones contra todo: contra Trump y a favor de Biden”.

Todo porque la misma artista ha criticado en diferentes oportunidades y en diferentes medios a Donald Trump.

Lea también: Ni Bad Bunny ni Rosalía: TikTok se queda sin canciones por desacuerdos con Universal Music

Por ejemplo, en el 2020 escribió en X: “El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos y ahora está aprovechándose de ella para subvertir y destruir nuestro derecho a votar y a votar con seguridad”.

Y según los constructores de la conspiración, ya que las votaciones de Estados Unidos serán en nueve meses, todos los detalles cuentan, por lo que no se les hace raro que Taylor pueda influir en la opinión de las juventudes, pero esto no es más que especulaciones, lo que no lo es tanto para los fans, es la posibilidad de que ella vaya a la final de la Super Bowl para ver a su novio Travis Kelce, jugador de fútbol.

Sin embargo, tal y como lo explica Cuatro Noticias, “si la artista acude al palco de los Kansas City Chiefs, podría coincidir con el presidente Joe Biden. Es decir, se podría asociar a la pareja de moda con el candidato demócrata”.

Le puede interesar: Bloquean búsquedas de Taylor Swift tras difusión de fotos íntimas creadas con IA

Algo que ha generado más dudas: “Me pregunto si este otoño habrá un importante respaldo presidencial proveniente de una pareja artificialmente apoyada culturalmente”, asegura Vivek Ramaswamy, uno de los ex candidatos republicanos a la presidencia de EE. UU.

No obstante, cabe recordar que desde que Taylor viste la camiseta de los Chiefs, se ha notado un aumento del 53% en la audiencia de la liga.

Información de: El Colombiano.