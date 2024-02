¿Los restaurantes sirven sobras los lunes? Polémica por controvertido comentario de Jorge Rausch

Los reconocidos chefs colombianos Leonor Espinosa y Jorge Rausch han protagonizado un desacuerdo público respecto a un comentario del jurado de Master Chef Celebrity sobre no ir a los restaurantes los lunes, pues “servían sobras del fin de semana”.

La frase “nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada”, fue motivo para que Espinosa señalara que “afectaba el prestigio de los cocineros”. Según dijo la cocinera en su cuenta de X, “las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas”, dijo Espinosa en respuesta al comentario de Rausch.

A lo que Rausch le aclaró que todo se trataba de un chiste, pues la controvertida frase la había dicho en un programa de comedia “Monólogos sin propina” de los exparticipantes de MasterChef Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada.

“Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada ¡Mentiras, esto no es verdad!”, había dicho el chef en el programa.

“Si vas a opinar sobre algo que yo dije, primero míralo, estaba en un standup comedy y fue un chiste que termine diciendo que era tomando del pelo. No fue en una entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo, así que tú tampoco lo hagas ‘verifica’”, dijo el chef bogotano.

El intercambio en redes sociales se intensificó cuando Rausch le dijo “no es chévere que tú hables sobre mí sin entender el tema y ponerme en tela de juicio (...) Creo que tienes suficiente confianza conmigo para preguntarme antes de criticarme en redes públicas”.

Finalmente, el chef invitó a Espinosa a ver el video del programa donde él participa y hace el controvertido comentario, agregando “y ojo yo no abro los lunes”.

Con información de El Colombiano