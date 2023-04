Los santandereanos Yuly Ferreira y Fabián Ríos perdieron el bebé que esperaban

La familia Ríos Ferreira, conformada por la actriz Yuly Ferreira, su esposo, el actor Fabián Ríos y sus hijos David y Lucía, estaba por crecer, pero la actriz sufrió un aborto espontáneo y perdieron al bebé que venía en camino.

El par de famosos se han consolidado como una de las parejas más estables dentro de la industria del entretenimiento, pero hoy en día están cruzando por momentos complicados debido a la reciente pérdida de uno de los integrantes de su familia.

Tras el dolor de la pérdida, Yuly escribió en sus redes que, “en ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿para qué?, me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semana, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu, estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y se que su mano me guiará, confío en El y descansaré en su poder!”.