Los videos del extravagante baby shower que montó Epa Colombia

No obstante, inmediatamente se hizo viral por las excentricidades con las que contó en este evento. Por ejemplo, tuvo una piñata llena de dinero, el cantante Jhonny Rivera dio un show y diferentes influencers asistieron para acompañar este importante día, como Yina Calderón y Manuela Gómez.

“Nos sentimos agradecidas con Dios por esta bendición tan grande. No hay nada más lindo que traer hijos deseados al mundo”, manifestó Daneidy Barrera, reconocida como Epa Colombia.

En redes sociales compartió un video que muestra con más detalle la decoración y fragmentos de lo que fue la fiesta. Contó con muchas mariposas y arreglos con tonos pastel.

Lea: Esta fue la suma de dinero que le regaló Yina Calderón a 'Epa' Colombia

“Cuando uno ama no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solamente Dios puede juzgarnos”, agregó.