A propósito de esto, Luisa Fernanda W le mostró a sus seguidores los alimentos que consume diariamente para seguir su dieta y compartió un video en el que mostró todo lo que come en un día.

En el video se puede ver a la empresaria mostrando su rutina diaria con la comida, a la hora del desayuno se toma un batido de proteína y después va al gimnasio; después, en el almuerzo come una porción de pollo, papas criollas y tomates asados; para la merienda prepara un snack de banano, con mantequilla de maní bañado en chocolate oscuro y, finalmente, para la cena se come una arepa con dos huevos. Luisa aseguró que todas sus comidas las acompaña bebiendo agua con limón.

“Lo que como en un día. ¿Les gusta este tipo de videos ?”, fue el mensaje que acompañó su publicación en Instagram.

“O sea, no come nada”, “Mentira lo de la proteína, pura publicidad”, “Lu, te admiro mucho! Pero no es necesario que compartas gramaje de lo que comes. Asumo que te siguen muchas niñas jóvenes y los desórdenes alimenticios abundan en redes”, “Si no eres nutricionista certificada no deberías estar dando consejos alimenticios”, son algunos de los comentarios que recibió la influenciadora en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, los comentarios parecieron no importarle a Luisa Fernanda W porque a través las historias de su cuenta de Instagram se muestra muy orgullosa de los resultados que ha obtenido en tan poco tiempo con su rutina de ejercicios y dieta.

“Oigan miren los resultados que estoy teniendo, o sea, mírenme eso (...) obviamente todavía me falta piel por pegar, pero los resultados están maravillosos, estoy pero dichosa”, dijo Luisa Fernando en su más reciente historia en Instagram, mientras mostraba su abdomen marcado.