Luto en el mundo de las historietas: murió el padre de Mortadelo y Filemón

También se hicieron videojuegos de Mortadelo y Filemón y tuvo participación en Terror, Espanto y Pavor (2000), La Sexta Secta (2001) o La Banda del Corvino (2003).

Por la importancia de sus historietas, en 1994 ganó el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic en reconocimiento a su obra. En 2002 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2021 recibió la medalla de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

De hecho, fue un dignificador de su profesión, principalmente cuando le preguntaban ¿a qué te dedicas? En declaraciones entregadas a El País, de España, dijo en su momento: “Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, les decía que a hacer historietas; y ellos: ‘Eso ya lo sabemos, pero... ¿en qué trabajas?’, me insistían”.

Y, de acuerdo con los expertos, Ibáñez era una persona extremadamente meticulosa y perfeccionista, a tal grado que mantenía un diccionario para los textos de sus historietas, todo con el fin de evitar repetir palabras, asegurando que sin un buen guión, no había una historieta.

Su muerte la lamentó hasta el presidente de España, Pedro Sánchez, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “Nos hiciste la vida mucho más divertida a varias generaciones de este país. Crecimos con las aventuras de Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, Sacarino, Rompetechos... Todo mi cariño a su familia y amigos. Te echaremos de menos, Francisco Ibáñez”.