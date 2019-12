La oibana Deisy Mabel Guerrero se coronó el pasado mes de julio como la primera reina nacional ‘Miss Plus Size’. El triunfo le ha permitido llevar un mensaje de empoderamiento femenino que va más allá de los prototipos de belleza que imponen medidas perfectas.

“Desde que gané el certamen lo tomé como una misión de amor. Desde mi labor como docente he trabajado en reforzar los valores y el autoestima en mis estudiantes”, indicó. Asimismo señaló que desde las redes sociales ha enviado un mensaje contundente a las mujeres, y es que se deben sentir contentas de lo que son y de la belleza que poseen.

¿Qué enseñanzas le dejó el reinado?

“Una de las enseñanzas que me dejó el reinado es que debemos amar y cuidar el cuerpo en el que habitamos...” “También me sentí con mayor propiedad, autoestima y responsabilidad de llegar a otras mujeres para decirles llenémonos de valor, aprendamos a ayudarnos y unámonos”.

¿Alguna vez se ha sentido discriminada o excluida?

“Sí, como mujer muchas veces me sentía excluida por ser de talla grande, pero hoy día me siento empoderada”.

¿Cuál es el reto más difícil que ha enfrentado?

“El reto más difícil que he enfrentado por ser de talla grande es superar los comentarios de los demás... Antes me decían ¡pero cómo está de gorda! y demás, y me costaba. A veces incluso dejaba de ir a mi pueblo por los comentarios de las personas. Hoy en día eso ya no me importa”.

¿Cómo se prepara para participar en el ‘Miss Plus Size’ Internacional?

“Queremos participar en el concurso ‘Miss Plus Size’ Internacional que se llevará a cabo en República Dominica pero, por el momento, estamos buscando los patrocinios necesarios.

“También nos estamos preparando con la agencia de Lady Mantilla con el fin de estar listos para el evento”.

¿Cuándo se realizará la segunda versión del certamen nacional de belleza Miss Plus Size?

“El próximo Miss Plus Size Colombia se realizará en julio de 2020 en Bogotá. Ojalá en esa ocasión muchas más mujeres se animen a concursar”.

¿Cómo se seleccionará a la candidata de Santander para el concurso?

“La agencia de Lady Mantilla hará una convocatoria en Santander en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Girón, San Gil, Barrancabermeja, Oiba y Socorro”.

“Los requisitos que deben cumplir las candidatas son estar entre los 18 y 25 años, ser soltera, de talla grande y tener un sentido de liderazgo”.

¿Qué recomendaciones extiende a las mujeres que quieran participar en el reinado?

“Que estén preparadas en su interior y que se acepten... debemos sentirnos bien como estamos y ser felices de portar la ropa que queremos. Esa es la seguridad que hace que nos vaya bien en el certamen.

“Otro de los consejos que le daría a las futuras candidatas es que demuestren esos valores y virtudes que Dios les dio”.