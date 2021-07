“Devuélvanle la vida a esta mujer”. Así comenzó Madonna su reclamo en Instagram seguido de: “¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo!”. La Reina del Pop se suma a la larga lista de celebridades que suscriben el movimiento de #FreeBritney

La cantante de Material Girl, que hizo un dueto con Spears en Me Against the Music, en 2003, atacó las restricciones bajo las cuales Spears ha estado viviendo durante más de una década.

La cantante de Vogue se une así al movimiento #FreeBritney luego de su desgarrador testimonio en la corte el mes pasado en el que le dijo que estaba “traumatizada” y pidió que su padre, Jamie Spears, fuera encarcelado.

el abogado designado por la corte a la cantante de Toxic, de 39 años, Samuel Ingham III, pidió renunciar a su caso de tutela luego de la salida de su gerente, Larry Rudolph, y después de que el cocurador de su patrimonio, Bessemer Trust, anunció su salida.

TMZ informó que Ingham llegó a la decisión de renunciar después de estar “extremadamente molesto” por las revelaciones que Spears hizo sobre él en su explosiva audiencia judicial, el 23 de junio.

La próxima audiencia del caso está programada para este 14 de julio.