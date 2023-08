Madonna, la famosa cantante conocida como la “Reina del pop”, reapareció en público después de haber sido hospitalizada por complicaciones de salud. El 28 de junio, Madonna fue internada de emergencia después de ser encontrada inconsciente, según el medio Page Six. La cantante estuvo hospitalizada durante varios días y sus fans pidieron oraciones por su salud.

Ahora, Madonna ha devuelto la calma a sus seguidores al reaparecer en público en las calles de Nueva York, acabando con rumores que aseguraban que “no podía caminar”. En fotografías compartidas en redes sociales, se puede ver a la cantante usando lentes de sol, sombrero y calzado deportivo intentando pasar desapercibida.

La cantante se pronunció por primera vez desde su hospitalización mediante un mensaje en sus redes sociales. “Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira”, escribió. Madonna reveló a sus seguidores que tomó la decisión de retrasar su tour para octubre, y ya no julio como estaba contemplado. Por ahora, la famosa estará enfocada en su salud para mejorar y regresar con todo a los escenarios.

La artista aseguró que tenía “suerte de estar viva”, después de lo que ha vivido.

