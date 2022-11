Los tres conciertos del artista de reggaetón Bad Bunny siguen dando de tema para hablar y es que, aunque se presentaron muchas quejas por la logística, la organización y la boletería. Lo cierto es que miles de fanáticos disfrutaron, bailaron y quedaron satisfechos con show del 'conejo malo'.

Durante le show en Bogotá, Bad Bunny inició una conversación con el público, y una mujer lo flechó, fue la hermosa presentadora y actriz Mafe Romero, quien estuvo en primera fila cantando todos los éxitos de su artista favorito.

Mafe Romero se fue al concierto del estadio El Campín, vestida muy sexy y hermosa, luciendo un crop top de cuero negro con un pantalón del mismo material color nude, que combinó con un maquillaje muy colorido en sus ojos.

En medio del concierto, Bad Bunny decidió interactuar con el público y fue ahí cuando se fijo en la belleza de la presentadora y le preguntó: “Que a los hombres de Bogotá les gusta pegar cacho. Eso no me lo dijeron, me enteré ahora, aquí”.

Mafe Romero, le respondió que sí e hizo gestos de cachos. “¿Tú estás segura de lo que dices?”, siguió con la conversación, mientras se veía en las pantallas del estadio a ‘Mafe’ diciendo que “claro”.

“Pero el tema no es ese. Yo estoy hablando de que no son celosos. Eso es aparte. Me sentí identificado cuando me enteré, pero no sé”, concluyó y decidió de paso lanzarle un beso a Mafe Romero.

Para inmortalizar la escena romántica, la presentadora de 'Lo sé todo Colombia' publico en su cuenta de instagram @mafe_romero_ el video del momento en el concierto, con el mensaje "Mi primera conversación con mi futuro esposo , Ya él sabe que lo haré reír...Etiqueten a Benito para que me de ese beso TE AMOOOOO @badbunnypr #unveranosinti" escribió la actriz.