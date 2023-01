Maia se despachó contra participante de Gusi, en ‘La Descarga’, ¿qué pasó?

En medio de La Descarga del equipo de Gusi, quien cantó con Franko y esperaba quedarse con los 10 millones de pesos que se lleva el mejor equipo de la noche, la cantante barranquillera se mostró furiosa por la actitud del participante, a quien se le olvidó la letra de ‘Mariposa traicionera’, de Maná

La artista, quien es jurado en el programa junto a Marbelle y Santiago Cruz, regañó fuertemente al concursante por dejar cantando solo a Gusi, su compañero y mentor, en plena presentación.

El participante en vez de seguir, lo que hizo fue manotear y decir: “Ay te quité la parte”, lo cual fue muy mal visto por los jurados. Dicha situación generó indignación en Maia, quien no tuvo pelos en la lengua para cuestionar su actitud una vez terminaron de cantar.

“Estoy aterrada, no me parece justo, perdóname Gusi, pero es que me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi, me muero por cantar con Gusi y tú estás teniendo esa oportunidad”, dijo la cantante.

Acá el video con la presentación y posterior reacción de Maia