‘Maleja’ Restrepo confesó que se le torció la cara por estrés

Maleja Restrepo no ha vuelto a aparecer en producciones, pero sigue activa en redes sociales, donde por estos días ha sonado mucho debido a la participación de su esposo, Tatan Mejía, en MasterChef.

Precisamente, la ahora presentadora de ‘Guerreros’, programa de Canal 1, abrió su corazón el programa ‘La sala de Laura Acuña’ y confesó que cuando era adolescente tuvo que pasar por situaciones bastante difíciles.

La vida de la modelo no ha sido color de rosas, como muchos piensan, y aunque no le faltó nada en cuanto a lo material y afectivo, lo cierto es que su salud no estaba muy bien. La primera fue una complicación que tuvo su hermana, que sufre de diabetes desde los dos años.

Lea Aquí: Alex Fernández, sucesor de una dinastía, recibe “El mejor regalo”

Según contó Maleja, un día su hermana se levantó sin poder ver, pero luego de varios tratamientos pudo recuperar la vista por un solo ojo. Además de esto, a la modelo también le afectó que en ese momento, sus padres se estaban separando.

Fue un proceso difícil, sobre todo porque veía a su mamá muy angustiada por sacar a sus hijos adelante, pues era su papá el que las sostenía económicamente.

Por otro lado, la presentadora manifestó que todo el estrés se le acumuló y provocó que se le torciera el rostro.

“Uno a los 15 años qué herramientas tiene; ningún tipo y uno no sabe cómo afrontar todo eso. A uno no le enseñan la importancia de ir a un psicólogo, por ejemplo. Cuánto me hubiese gustado que en ese momento a mí me dijeran: ‘Vamos a un psicólogo’, que la psicóloga del colegio hubiese hecho algo por mí”, explicó.

Agregó que todos esos problemas le ayudaron a forjar su carácter y convertirse en la mujer fuerte que es hoy. Además, gracias a eso pudo construir el hogar que tiene con Tatan Mejía y le está enseñando a sus dos hijas que “la vida no es fácil” y hay que luchar por lo que se quiere.

Le Puede Interesar: Alejandra Guzmán saca de su herencia a Frida Sofía