Aunque para esta modelo paisa el camino no ha sido fácil porque le han cerrado puertas o le han pedido cambiar su cuerpo, hoy está siendo la representación del modelaje colombiano en la Semana de la Moda en Nueva York, en donde se ha tomado las pasarelas para robarse todas las miradas por su imponente belleza y a donde muy pocas colegas han podido llegar.

“Con la top model de Colombia Mara Cifuentes. Gracias por tu magistral presentación”, escribió el importante diseñador Nidal Nouaihed en un video que publicó de la colombiana en pasarela.

No cabe duda de que Mara está hecha para ser una modelo de talla internacional, pues ahora su futuro está en Nueva York, ya que desde allá la contactó una prestigiosa agencia en donde no existen los estereotipos y la colombiana no será discriminada, tal y como lo contó hace algunos días a Noticias Caracol.

“New Icon me contactó directamente por un mensaje directo a Instagram, yo puse una historia donde dije que quería ser modelo de Victoria’s Secret y Paulo Anton que es el dueño de ‘New Icon’ me dijo que sí era posible, que si yo quería hacerlo lo podíamos lograr... Firmamos el contrato hace menos de un mes. Para mí ha sido muy duro encontrar esos lugares donde yo sienta que no me van a discriminar por ser trans. ‘New Icon’ es un lugar donde me acogieron, son demasiado diversos, en otras agencias antes me pedían que cambiara mi cuerpo, aquí me acogieron como estoy y tienen la visión de ponerme en las pasarelas más importantes como New York Fashion Week”, contó Mara en la entrevista.

Mara espera abrir su mente en Nueva York, conocer la ciudad que le ha abierto las puertas sin juzgarla y, en sus tiempos libres, estudiar diseño gráfico y prepararse para ser una gran actriz, mientras sigue luchando por subir un escalón más en su carrera hasta convertirse en un ángel de Victoria’s Secret.