Margarita Rosa de Francisco habla sobre el día de su matrimonio con Carlos Vives: dice que no fue feliz

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de lo que realmente me pasaba el día que nos casamos. No fue propiamente un momento muy romántico. Ahí está Carlos presente, lo quiero y lo amo. Si me está oyendo, que lo sepa”, dijo la escritora sobre su exesposo.

También le preguntaron sobre un video que circuló en redes sociales en el que se ve a Carlos Vives recogiendo frutos de un árbol mientras canta la canción Gaviota, símbolo de la televisión colombiana gracias a la novela Café con aroma de mujer, protagonizada por Margarita. Mientras Vives canta, se escucha la voz de Margarita sobre la suya.

“Es culpa de Carlos, él me mandó un video cantando la canción y recogiendo no sé qué pepas de un árbol. Se me ocurrió montar mi voz encima, como si estuviéramos haciendo un dúo y me pareció un gesto muy bello de él que me mandara ese video y luego lo publicara en Tik Tok”, dijo la actriz sobre la grabación. “Ni en mis sueños más salvajes me vi cantando contigo Gaviota, Carlos Alberto”, escribió Margarita en la descripción del video que ella subió.