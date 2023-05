Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices y presentadoras más queridas por los colombianos, sin embargo, no solo es recordada por su participación en distintas novelas y series de la televisión de nuestro país, sino que también lo es por su matrimonio con Carlos Vives y hace poco contó lo duro que la pasó tras la separación con el cantante.

Actualmente, Margarita Rosa se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos, sin embargo, estuvo unos días en Colombia, donde brindó algunas entrevistas sobre los libros que ha escrito, pero en una de ellas surgió el tema de su matrimonio fallido con Carlos Vives.

Durante la conversación que sostuvo con el periodista y escritor Diego León Giraldo, hablaron sobre su relación con el cantante en la década de los 80.

Los dos artistas se conocieron durante la grabación de la novela ‘Gallito Ramírez’, allí los dos se enamoraron y decidieron llegar al altar en el año 1988. Este evento fue tan llamativo para la farándula de nuestro país que todos los medios nacionales cubrieron el acontecimiento, por lo que cuando se conoció su separación, sorprendieron al público.

El periodista le preguntó sobre el tiempo en el que Margarita Rosa decidió irse a Madrid, España, para tomar unas clases de actuación con Juan Carlos Corazza.

“Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estando allá en España, Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él por allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo“, dijo.

Aunque la situación fue bastante dura para Margarita, actualmente ella y Carlos son grandes amigos, incluso la actriz hasta ha ido a ver algunos de los conciertos de su exesposo. Ambos se encuentran felices con sus respectivas parejas, Carlos con su esposa, la modelo Claudia Elena Vásquez, y Margarita tiene una relación con el director y productor Will Van Der Vlugt.