Esta nueva canción que ha logrado cautivar a su público y ganar popularidad en diferentes plataformas digitales, especialmente en YouTube, donde ya cuenta con más de casi 200 mil visitas. Tiene un toque romántico y narra la felicidad del cantante al haber encontrado a alguien con quien comparte una conexión verdadera después de haber tenido malas experiencias en el pasado.

‘María’ se ha convertido en un éxito entre los fanáticos del género musical y se espera que continúe ganando popularidad en los próximos días. Sin embargo, sus seguidores no lo han dejado del todo en paz.

En una ronda de preguntas con sus 737 mil seguidores en Instagram a Juan Duque le preguntaron: “¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”. La pregunta un poco incómoda generó esta respuesta por parte del cantante: “Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal y empiecen a opinar de que ‘por qué le pidió el cuadre de esa manera’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya, así es mejor”.