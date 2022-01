Mariana Gómez y el reto de darle vida a Arelys Henao

‘Tarde lo conocí’, ‘Rafael Escalona’ y ‘Los Morales’, han sido algunos de los grandes éxitos de esta fórmula con la que Caracol sigue fiel a su apuesta, ahora llega a la conquista de sus televidentes con ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, la bionovela protagonizada por la actriz Mariana Gómez, inspirada en la vida de la famosa artista del género de música popular, que más allá de la fama y el reconocimiento presenta la vida de una mujer víctima del conflicto armado y el abuso, que con su voz se hizo una abanderada del empoderamiento femenino.

Mariana Gómez, quien en 2013 participó en La Voz Colombia, ha participado en otras series donde la música es protagonista, como las dos temporadas de ‘La reina del Flow’, así como ‘Loquito por ti’. Entrevista.

¿Cómo fue interpretar a una figura como Arelys Henao?

Ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, de toda mi carrera, pero a la vez muy emocionante. Desde el casting sentía la emoción de que este papel podría ser mío. Ya desde antes conocía algo de su historia y de su abanderamiento en pro del empoderamiento femenino. Todo esto me llena, siento que es uno de mis propósitos en la vida, junto al acompañamiento de la música. Era un todo y un montón de cosas que hacían que este fuera un proyecto soñado para mí.

¿Tenía temor?

Al principio tenía un poco de susto, porque cuando empezamos no teníamos los libretos completos y no sabía bien en qué punto de la vida llegaría a interpretarla. Había que ir con mucho cuidado, porque en este caso la caricaturización sobraba un poco, y siempre intentar agarrar de ella su esencia, de sus raíces, de su historia, para poder crear este personaje, que es intentar responder la pregunta: ¿Quién era Arelys Henao en su juventud?

¿Difícil el reto?

Me encanta que la vida me rete día a día en lo profesional. Me encanta llegar a papeles que me sacan de mi zona de confort, que es la forma de poder crecer actoralmente. En ese orden de ideas, esta serie combina todo lo que yo le estaba pidiendo al universo.

¿Del reggaetón de ‘La reina del flow’ a la música popular?

Yo creo que la mayoría de personas creerían que por mi edad o por mi contexto social, se me hace más fácil el reggaetón, pero no es así. Yo crecí entre bambucos, boleros, rancheras, por lo que siento que se me da de manera más natural estos géneros que el reggaetón. Cuando me presenté a ‘La Voz Colombia’ lo hice con ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio. Luego, varios años después llegó la oportunidad de ‘La reina del flow’.

¿En qué consistió el proceso de acercarse a un personaje tan vigente?

Tuve muy poco tiempo para prepararme porque las grabaciones arrancaron muy rápido, por lo que el proceso fue algo que evolucionó en la medida en que pasaban las jornadas de grabación. Conté con el placer y el privilegio de sentarme unas ocho horas para hablar con Arelys Henao, y ahí pude conocerla, con todos los detalles, su identidad, su tono de voz y sus gestos, que me han servido más para la etapa de la historia más adulta. He visto todos sus conciertos y las entrevistas por Internet.

No niego que es un poquito confrontador hacer un personaje tan exitoso, que sigue cantando y haciendo canciones, pero siento que este proyecto es mucho más grande que yo, que no se trata de mí, aquí queremos ver su historia, hacerle honor a su lucha, a sus derrotas y victorias. Llegó un momento en las grabaciones en que me quité el peso de encima de buscar ser exactamente igual a ella, fue un descanso y todo fluyó, para concentrarnos en dar todo lo de sí para hacer el personaje que la historia escrita en el papel requiere.

¿Y cómo preparó las canciones?

Ese fue un reto aparte, porque en total terminamos interpretando cerca de 30 canciones, por lo que debía aprenderlas, incluir uno a uno los detalles de sus interpretaciones e incluso de los movimientos que ella suele realizar al interpretarlas.

¿Por qué ver esta serie?

Esta historia tocará muchos corazones. Contamos la realidad de un país a través de los ojos de una mujer, que no creo que antes se haya contado así, porque ella sufrió del desplazamiento, el acoso, el maltrato, junto a muchas otras mujeres que sufren otro tipo de maltrato.

Cantante y actriz

En 2009 esta actriz de Medellín lanzó su sencillo ‘Ya no siento mariposas’. En 2012 estudió teatro musical en Nueva York. En 2013, a su regreso al país, participó en La Voz Colombia (equipo Cepeda).

En 2015 presentó el tema ‘Mi mejor regalo’ e interpretó a Julieta en el musical El Amor Después del Amor. En 2018 hizo de Irma en La Reina del Flow en Caracol Televisión.

Obtuvo un rol estelar en el mismo canal en Loquito por ti, como Daniela Botero. En 2020 fue Mónica en la serie de Netflix ‘Chichipatos’. En la segunda temporada de La Reina del Flow fue El Huracán Irma.