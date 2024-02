Mark Ruffalo, 'Hulk', está pendiente de lo que sucede con el medio ambiente en Colombia

El actor resaltó la nota con las siguientes palabras: “Aunque el clima está afectando a la biodiversidad, la naturaleza es una respuesta a la crisis climática. No es la única respuesta, pero es un pilar muy importante y queremos posicionarlo con mucha fuerza para construir hacia Cop30 en Brasil”, aseguró Muhamad a The Guardian.

El actor nominado al Óscar de este año, compitiendo por la película "Pobres Criaturas" junto a Emma Stone, ha compartido en su perfil oficial un artículo del periódico The Guardian. El artículo, titulado ‘Colombia se compromete a situar la naturaleza en el centro de las negociaciones mundiales sobre medio ambiente’, destaca las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Colombia, Susana Muhamad, quien afirma que la naturaleza es un “pilar” en la lucha contra la crisis climática.

No es la primera vez que el actor se pronuncia sobre asuntos políticos colombianos, una postura que no siempre ha sido bien recibida por sus seguidores.

En agosto de 2023 escribió un mensaje en su cuenta de X, mostrando su apoyo al presidente Gustavo Petro por querer proteger la Amazonía colombiana. Algo que generó opiniones divididas. “Me choca muchísimo, a nivel personal, todo lo que ha dicho apoyando a Petro, porque él no tiene idea de lo que está pasando, creo que vino una vez al país, pero no debe andar diciendo cosas que no son”, afirma Ponce.

“Espero que todos en Colombia celebren que, gracias a su liderazgo, su país es la primera gran economía de América Latina que se une a la innovadora iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles #FossilFuelTreaty”, se refirió el actor.

Ruffalo, cofundador de la organización sin fines de lucro 'The Solutions Project', aboga por la transición hacia fuentes de energía renovable. A través de sus redes sociales, también se ha expresado sobre la igualdad de derechos, la justicia social y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.